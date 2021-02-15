Двоих серийных поджигателей машин задержала полиция Владивостока

В декабре 2020 года поджог уничтожил машины BMW X6, Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Полиция во Владивостоке задержала людей, совершавших поджоги автомобилей на охраняемых стоянках.

Пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, сообщает о двух случаях поджогов, к которым имеют отношение задержанные граждане. Первый произошел в ноябре 2020 года на автостоянке на улице Каплунова. Ночью в домик охранника зашли двое мужчин в медицинских масках. Один из них ударил сторожа в лицо, отчего тот потерял сознание и очнулся, лишь когда появился полицейский, случайно оказавшийся рядом. Сотрудник ГИБДД проезжал мимо стоянки, услышал звук разбитого стекла и решил проверить что происходит. На территории парковки он увидел мужчину, поджигающего сиденье автомобиля марки Subaru Forester. Увидев полицейского, гражданин скрылся, а стражу порядка удалось погасить огонь и спасти машину.

Второй случай поджога произошел в декабре прошлого года. Двое мужчин сломали забор и проникли на охраняемую автостоянку, где совершили поджог BMW X6. Огонь перекинулся на автомобили Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Машины выгорели полностью. Ущерб, причиненный потерпевшим, в общей сложности составил 9 миллионов рублей. Действия злоумышленников попали на кадры, сделанные камерой видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска задержали жителей Приморья 1999 и 2001 годов рождения. Подозреваемые признались в поджогах, рассказав, что, уничтожая машины, хотели добиться авторитета в своем кругу общения.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Поджигатели могут отправиться за решетку на срок до 5 лет.

Сейчас мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается.

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