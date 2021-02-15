Во Владивостоке ограничено движение по улице Капитана Шефнера и трассе Де-Фриз-Патрокл

Закрыто движение на крутом участке улицы Капитана Шефнера во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

ГИБДД столицы российского Дальнего Востока предпринимает меры для предотвращения массовых дорожно-транспортных происшествий, которые могут быть вызваны непогодой. В частности на отдельных участках дорог временно введены ограничения для движения транспорта.

Из-за сильного ветра и обильных осадков перекрыто движение для всех видов транспорта по улице Капитана Шефнера. Также на участке автодороги «поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл» введены ограничения проезда для большегрузного и крупногабаритного транспорта. По центральным улицам города проезд автомашин осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Сообщается, что в случае возникновения внештатных ситуаций и ДТП сотрудники Госавтоинспекции Владивостока всегда окажут помощь участникам дорожного движения.

Номера телефонов дежурной части полка ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку:

8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.

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