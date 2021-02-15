Губернатор Приморья попросил руководителей предприятий отпустить работников пораньше

Добраться домой после работы сегодня будет сложнее, чем обычно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов оценить обстановку на местах в связи с непогодой и отменить занятия в школах при необходимости. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Также в сообщении говориться, что глава края обратился к руководителям различных организаций с просьбой по возможности отпустить сотрудников пораньше с работы, чтобы не создавать пробки.

По поручению губернатора, компании, обслуживающие энергосети на территориях, где чаще всего возникают перебои во время сильных порывов ветра, должны представить расчеты сил и средств, организовать работы, в том числе ночное время.

Территории, где ухудшились погодные условия, переходят в режим повышенной готовности, говорится в официальном сообщении.

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