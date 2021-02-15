Подшефные РРПК – лауреаты всероссийского конкурса

Воспитанники коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей (г.Владивосток), подшефные Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК), стали лауреатами XI Всероссии ского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». Новогодний мультфильм занял третье место в номинации «Мультфильмы».

Мультфильм «Ёлки, волки и семья» – это первая полноценная анимационная работа юных мультипликаторов. В мультстудии, созданной на базе интерната при поддержке РРПК, ребята осваивают компьютерные программы, учатся рисовать, работать с техникой (веб-камерой, фотоаппаратом), озвучивать персонажей. На занятиях по созданию дебютного мультфильма ребята испытали в деле многоярусный мультстанок: нужно было работать с персонажами, двигая их на всех трёх ярусах одновременно.

Важный этап создания мультфильма – озвучивание, которое для слабослышащих и глухих ребят вызывает особенную сложность, но тем больше трепет и восторг от результата. В работе использовали специальный шумопоглащающий экран.

«В конкурсе, где состязались участники из 47 регионов страны, диплом лауреата 3 степени – очень достойный результат для начинающих мультипликаторов, - комментирует пресс-секретарь Русской Рыбопромышленной Компании Олеся Мицай. – Мы рады первой серьезной победе наших подшефных. Дети раскрывают свой творческий потенциал, и наша задача вместе с педагогом помочь им в этом».

За победу в конкурсе «Веселая Ларга» ребята получили от РРПК выпущенную компанией книгу комиксов о главной промысловой рыбе нашей страны - минтае. Сюжеты комикса лягут в основу новых мультфильмов. Авторов лучших из них РРПК поощрит поездкой на киностудию «Союзмультфильм» в Москву.

Напомним, Русская Рыбопромышленная Компания взяла шефство над воспитанниками коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей в конце 2019 года. При финансовой поддержке компании на базе школы была создана мультипликационная студия, в которой занимаются ребята. Для работы творческой лаборатории РРПК приобрела цифровые и световые планшеты, кронштейны, специальный акустический экран для записи чистого звука, диктофоны и программное обеспечение. Компания также оплачивает работу педагога студии.