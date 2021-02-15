Энергетики ДРСК чистят просеку в охранных зонах ЛЭП в Приморье

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в 2021 году расчистят 2 159, 3 гектаров просеки. Это на 20% процентов больше по сравнению с прошлой ремонтной кампанией. Чистка просеки является важным фактором в обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

В январе энергетики почистили 132,3 га. Работы идут на линиях 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун, Реттиховка – Арсеньев-2, Глубинная-Восток, Тереховка - Раздольное 2, Штыково - Анисимовка - Фридман - Вокзальная. Также специалисты чистят просеку в распределительных сетях 0,4-10 кВ в муниципалитетах Приморья. Половину из запланированного объёма по расчистке просеки энергетики выполняют собственными силами. Особое внимание будет уделено южным территориям края, которые сильней других пострадали от воздействия непогоды.

Стоит отметить, что несоблюдение собственниками земельных участков охранных зон ЛЭП - один из самых острых вопросов эксплуатации энергообъектов для приморских энергетиков. Необходимость увеличения объемов чистки просек подтвердилась после тайфунов «Майсак» и «Хайшен», а также ледяного дождя, когда энергетики столкнулись с тем, что восстановительные работы в населенных пунктах затруднены из-за деревьев под ЛЭП. Собственники частных домов игнорируют требования энергетиков, выражают активное недовольство действиями специалистов по чистке просек на придомовых территориях, обращаясь с жалобами во все инстанции.

Работа по устранению незаконных объектов в охранных зонах ЛЭП ведется в приморском филиале ДРСК по всем направлениям: инициируются проверки надзорными органами, направляются запросы в региональные управления Ростехнадзора, администрации муниципальных образований, ведется разъяснительная работа. В результате решаются вопросы о возбуждении административных дел, направляются в суд иски об освобождении земельного участка в границах охранной зоны, о сносе незаконных объектов.

Так, в прошлом году по решению Арбитражного суда Приморского края собственник самовольной двухэтажной постройки в охранной зоне ЛЭП в Первомайском районе, в которой расположены автомойка и кафе, обязан демонтировать строение за своей счет.

Условия размещения объектов и проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. В охранных зонах запрещено размещать детские и спортивные площадки, рынки, торговые точки, гаражи, стоянки всех видов машин и механизмов и другие объекты. Под линиями электропередачи не допускается размещать хозяйственные постройки, организовывать складирование, выполнять погрузо-разгрузочные и другие работы. Также нужно следить за высотой деревьев и кустарников, в охранных зонах она не должна превышать четырех метров. Вырубка деревьев в охранной зоне ЛЭП – необходимая мера безопасности. Несоблюдение правил работы в охранных зонах ЛЭП может привести к серьезным нарушениям электроснабжения потребителей, травмированию находящихся рядом людей.