Хроника коронавируса в Приморье: трое умерших за сутки

За сутки в Приморье медиками подтверждено еще 125 новых случаев инфицирования COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые данные по ситуации с заболеваемостью COVID-19 опубликованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье.

Сообщается, что за последние сутки в регионе медиками подтверждено еще 125 новых случаев инфицирования новой болезнью. Суточная заболеваемость продолжает снижаться. Всего в крае с начала пандемии зафиксировано 39012 человек, у которых был найден вирус.

Со вчерашнего дня в списках выздоровевших от коронавируса людей стало на 152 человека больше. В общей сложности справиться с заболеванием в Приморье сумели уже 31675 человек.

Еще три приморца скончались за минувшие сутки от COVID-19. Количество летальных исходов за все время пандемии в крае — 597.

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