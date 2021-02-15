На банковских счетах жителей и предприятий ДФО стало более 2,1 триллиона рублей

На вклады жителей ДФО в банках пришлось 1,4 триллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

К началу нынешнего года объем денежных средств жителей и предприятий ДФО на банковских счетах превысил 2,1 триллиона рублей. За год увеличение этого показателя составило 12%. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

На вклады граждан пришлось 1,4 триллиона рублей или более 67% от общего объема привлеченных средств. Это меньше на два процента, чем годом ранее.

Немного сократилась и динамика роста вкладов: с 9,2% в 2019 году до 8,8% в 2020 году.

При этом почти 60% всех привлеченных банками от населения средств приходится на три региона — Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область. В целом за год сумма вкладов и других средств жителей ДФО на банковских счетах выросла более чем на 116 миллиардов рублей.

Депозиты юрлиц, без учета средств индивидуальных предпринимателей, увеличились на 11,4% до 257 млрд рублей. Рост наблюдался в большинстве регионов Дальнего Востока: в Хабаровском крае, Забайкалье и на Чукотке показатель вырос более чем в два раза, в Приморье — почти в два раза.

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