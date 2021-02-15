Следком в Приморье возбудил уголовное дело по смерти в колонии террориста Халида Хугуева

СК в Приморье возбудил уголовное дело по смерти заключенного в колонии строгого режима №27 Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело по факту смерти заключенного в мужской колонии строгого режима № 27 в Партизанском районе около поселка Волчанец. Правоохранители предполагают, что отбывавший наказание мужчина мог быть убит.

О том, что тело Халида Хугуева, приближенного Шамиля Басаева, было обнаружено в колонии, «КП-Владивосток» сообщала ранее. Хугуев, известный под кличкой Монгол, занимался финансами Басаева, был организатором ряда терактов в 90-х годах. В 2009 году Монгола приговорили к 25 годам заключения.

То, что возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», подтвердила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская. Ведомство занимается установлением всех обстоятельств гибели осужденного в ИК-27.

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