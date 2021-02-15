«Собака что-то учуяла, похоже на взрывное устройство, ждут саперов» – очевидцы

На место прибыл кинолог с собакой Фото: принтскрин видео.

В приморском городе Артем специалисты оцепили улицу 1-я Рабочая и прилегающие к ней территории. По сообщениям очевидцев, дорога оказалась полностью перекрыта, водителей отправляют в объезд. Причиной оцепления стал подозрительный предмет, лежащий возле одного из павильонов.

На место возможного ЧП прибыл кинолог с собакой. За работой специалиста с интересом наблюдали прохожие.

«Бомбу нашли, ждут саперов», «Собака что-то вынюхивала и тут же все перекрыли», «Отправляют всех ехать в объезд через весь город», – делятся в социальных сетях местные жители.

Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало. Не исключено, что в Артеме проводятся масштабные учения.

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