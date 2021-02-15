Мэр Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал руководителям предприятий сократить рабочий день

Руководство Владивостока рекомендует отпустить людей пораньше с работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Владивостока вслед за губернатором Приморья рекомендовал руководителям предприятий сократить рабочий день из-за метели. Олег Гуменюк обратился к работодателям с просьбой сократить сегодня, 15 февраля, рабочий день.

«Прошу рассмотреть возможность отпустить сотрудников домой пораньше, чтобы все — и автомобилисты, и не имеющие машин горожане — могли благополучно вернуться домой в условиях плохой видимости», — приводит слова мэра Владивостока пресс-служба администрации города.

По данным пресс-службы, снегопад в городе продолжится ориентировочно до 19 часов. Ожидается выпадение до 5 мм осадков, высота снежного покрова составит до 6 сантиметров. Выпадение снега сопровождается сильным ветром с порывами до 27 метров в секунду.

Ограничено движение любых машин на улице Капитана Шефнера. Большегрузам ограничили проезд на участке автодороги поселок Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл.

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