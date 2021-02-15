До психического расстройства довел своего знакомого житель Приморья

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью осужден житель Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд вынес приговор жителю Приморья за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего психическое расстройство.

В октябре 2019 года мужчина находился в гаражном боксе со своим знакомым. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, будущий фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент собеседники поссорились и разговор превратился в мордобой. Мужчина нанес не менее трех ударов кулаком по голове потерпевшего. Тот упал на бетонный пол и ударился головой о металлический борт кузова автомашины «Камаз».

Результатом этого удара стала закрытая черепно-мозговая травма, которая вызвала психическое расстройство у пострадавшего. Кроме того, избитый получил перелом ребер с повреждением левого легкого.

Сообщается, что свою вину вспыльчивый гражданин признал в полном объеме. Суд назначил ему три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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