В еще одном муниципалитете Приморья организован бесплатный прокат лыж

В муниципалитетах Приморья продолжается работа по развитию массовых видов спорта. Лыжный забег в рамках всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2021» организовала «Единая Россия» 14 февраля в курортном поселке Горные Ключи Кировского муниципального района, где по поручению секретаря регионального Партии, губернатора края Олега Кожемяко обустроили базу для любителей лыж.

Перед первым в этом году самым массовым лыжным стартом в Кировском районе единороссы передали жителям посёлка 30 пар беговых лыж и установили на трассе помещение с оборудованной раздевалкой.

В забеге приняли участие лыжники ДЮЦ, жители и гости посёлка. Всех участников мероприятия угощали горячим травяным чаем, а самых маленьких участников гонки конфетами.

Вместе со всеми на лыжню вышел и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель Думы Кировского района Максим Хуторной. Он рассказал, что открытию лыжной базы объекта предшествовали многочисленные обращения кировчан и встреча Олега Кожемяко в Горных Ключах с активными и неравнодушными гражданами, которые горячо поддержали предложение главы приморских единороссов по открытию новой базы в курортном поселке.

Добавим, что массовая гонка «Лыжня России – 2021» прошла в эти выходные в нескольких муниципалитетах края. В частности, на острове Русский в поселке Канал забег прошел при участии Олега Кожемяко - главного инициатора развития лыжного спорта в Приморье. Регулярно участвующий в соревнованиях по зимним видам спорта, глава региона традиционно пробежал самую длинную трассу и финишировал в тройке лидеров.

«Надеюсь, в следующем году доступных лыжных трасс станет больше, чтобы жители и гости края могли поддерживать здоровый образ жизни», – отметил глава Приморья.

Главные старты соревнований прошли в эти выходные также в Арсеньевском городском округе, Спасском, Черниговском и Яковлевском районах края.