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Парковку машин запретят на одной стороне улицы Терешковой во Владивостоке

Мэрия краевого центра сообщила о скором появлении новых дорожных знаков на одной из дорог города
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На улице Терешковой во Владивостоке скоро появятся новые дорожные знаки

На улице Терешковой во Владивостоке скоро появятся новые дорожные знаки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке на улице Терешковой мэрия решила скорректировать схему дорожного движения. Как сообщает пресс-служба администрации города, по просьбам самих местных жителей в ближайшее время установят знаки, запрещающие парковку автотранспорта по одной из сторон улицы.

Новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор» установят в районе дома № 28.

«Местные жители обратились с просьбой рассмотреть возможность частичного ограничения парковки автотранспорта вдоль дороги. Был проведен мониторинг дорожной ситуации и принято решение установить запрещающие знаки на участке от дома № 28 до дома № 20», — прокомментировали решение представители городского управления дорог и благоустройства.

Схема ограничения парковки на улице Терешковой

Схема ограничения парковки на улице Терешковой

Фото: Администрация Владивостока

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