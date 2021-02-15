Парковку машин запретят на одной стороне улицы Терешковой во Владивостоке

На улице Терешковой во Владивостоке скоро появятся новые дорожные знаки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке на улице Терешковой мэрия решила скорректировать схему дорожного движения. Как сообщает пресс-служба администрации города, по просьбам самих местных жителей в ближайшее время установят знаки, запрещающие парковку автотранспорта по одной из сторон улицы.

Новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор» установят в районе дома № 28.

«Местные жители обратились с просьбой рассмотреть возможность частичного ограничения парковки автотранспорта вдоль дороги. Был проведен мониторинг дорожной ситуации и принято решение установить запрещающие знаки на участке от дома № 28 до дома № 20», — прокомментировали решение представители городского управления дорог и благоустройства.

Схема ограничения парковки на улице Терешковой Фото: Администрация Владивостока

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