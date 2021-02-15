В Находке осужден водитель сбивший насмерть на пешеходном переходе 73-летнюю пенсионерку

Переход в городе Находке, на котором нетрезвый водитель сбил насмерть пенсионерку. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Находкинский городской суд вынес приговор местному жителю, по вине которого погибла 73-летняя пенсионерка.

Происшествие на дороге случилось зимой прошлого года в районе дома № 8 на улице Постышева. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что молодой водитель (21 год) автомашины Honda Fit, находясь в состоянии опьянения, стукнул впереди ехавшую машину Nissan Bluebird. После этого виновник происшествия, отъезжая от места ДТП, совершил наезд на женщину-пешехода на нерегулируемом переходе. Пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Инспекторы выяснили, что мужчина никогда не получал права на управление машиной.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

В ходе следствия была собрана доказательная база и суд, признав мужчину виновным, назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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