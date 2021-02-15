В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

В Приморье усиливается непогода Фото: Дмитрий БРУШКО

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Со ссылкой на экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 16-17 февраля, опубликованном ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщается, что на побережье Японского моря продолжится сильный снег, переходящий в метель.

Жителям и гостям края рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Представители министерства ГОЧС Приморского края, предупреждают, что в связи с выходом циклона в Японское море 16 февраля на территории южных и юго-восточных прибрежных районов, а 17 февраля на территории юго-восточных и восточных районов ожидаются сильный снег, метель при сильном северном, северо-западном ветре до 25 метров в секунду.

Так же говорится о возможных авариях на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП.

Приморцев просят в случае нештатной ситуации следует сообщать по телефонам: 101 и 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14