В Приморье из-за непогоды энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий в филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») введен режим повышенной готовности. В настоящее время электроснабжение во Владивостоке и населенных пунктов Приморья осуществляется в штатном режиме.

В случае необходимости к проведению оперативных работ готовы бригады и техника. В филиале подготовлен запас материалов, ведется мониторинг изменения погодных условий.

По сообщению синоптиков, ночью под влиянием циклона на юге Приморья начался снег. Температура понизилась до -7…-12. Днем снегопады охватили большую территорию края. Во многих районах усилился ветер, поднялась метель. В течение дня в крае будет идти снег, на юге края метель при ветре 20-25 м/с.

Также по сообщению ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи с выходом глубокого циклона в Японское море 16 и 17 февраля в Приморье ожидается сильный снег, ветер до 25 м/c и метель.

Энергетики общаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов, поскольку сильный ветер и снег могут стать причиной повреждения линий электропередачи.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.