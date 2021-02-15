Водитель во Владивостоке избил подростков, пытавшихся забраться в его автомобиль

Во Владивостоке водитель избил двух подростков, решивших посидеть в чужой машине. Скриншот видео: instagram.com/dpskontrol125rus

Полиция Владивостока устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 Первомайского района города. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина припарковал свой автомобиль и, не заперев машину, отправился на обед в местное кафе. Незапертое авто привлекло внимание проходивших мимо троих подростков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, мальчишки решили посидеть в машине. Владелец автомобиля увидел через витринные окна, что в его автомобиль пытаются залезть незнакомцы, выбежал на улицу и начал наносить удары подросткам.

В результате действий 35-летнего мужчины один из подростков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, третий отделался легким испугом.

Возраст пострадавших в сообщении не упоминается, но в комментариях к видео, появившемуся в соцсетях, очевидцы пишут об избитом 12-летнем мальчике.

Пресс-служба МВД информирует, что все участники инцидента уже опрошены. Участковые уполномоченные полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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