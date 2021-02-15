Сотрудники АО «Восточный Порт» дебютировали во всероссийской массовой лыжной гонке

Компания АО «Восточный Порт» присоединилась к лыжному фестивалю, прошедшему в Находке в рамках массового мероприятия «Лыжня России – 2021». Организатором спортивного праздника выступила администрация городского округа. В минувшую субботу дружная команда портовиков-«восточников» и членов их семей присоединилась к двум сотням горожан, взрослым и детям, вышедшим на лыжную трассу в окрестностях пляжа «Китайский». Участников от «Восточного Порта» родное предприятие обеспечило необходимым спортивным инвентарём и экипировкой с корпоративной символикой.

Из-за февральской оттепели лыжная трасса оказалась в далеко не идеальном состоянии, тем не менее тяжёлый, рыхлый снег не стал препятствием для достижения поставленной цели. Все «восточники», поддерживая друг друга, преодолели 1600-метровый маршрут. На финише их ждали «сертификаты участников», призы от организаторов гонки и, конечно же, отличное настроение, связанное с успешным покорением дистанции. Стоит отметить, что сотни портовиков и членов их семей каждый год собирают традиционные корпоративные праздники и соревнования: зимняя рыбалка, забег Памяти 9-го мая, эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!», фестиваль «Дальневосточные силачи», соревнования по граунд-гольфу и другие интересные события.

«Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы. Мероприятие проводится в нашей стране ежегодно уже около 40 лет, с 1982 года. Традиционно «Лыжня России» собирает поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта из более 70 субъектов страны, в том числе Приморского края. Власти Находкинского муниципалитета впредь планируют сделать традиционным проведение спортивных фестивалей в городском округе в рамках Всероссийской лыжной гонки.