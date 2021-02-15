Прогноз погоды во Владивостоке и Приморье на 16 января 2021 года: метель, гололедица и сильный ветер

Погода во Владивостоке на 16 февраля 2021 года сохранит свой суровый характер, будет дуть сильный ветер и выпадут осадки.

Прогнозы синоптиков на 16 января 2021 года говорят о том, что во Владивостоке и Приморье снова стоит ждать разгула стихии. Всему виной циклон, хозяйствующий над территорией края.

Так в ночь на 16 января во Владивостоке будет дуть сильный северо-западный ветер: 17-22 м/с, порывы будут достигать до 27 м/с. Температура воздуха составит -12...-14 °C. Ночью будет идти снег, переходящий в метель.

Днем ситуация может улучшиться, так как вероятность выпадения снега составит всего 30%. При этом по-прежнему будет дуть сильный северный, северо-западный ветер: 15-20 м/с, а утром его порывы будут достигать 25 м/с. Ожидается, что температура воздуха будет -10...-12 °C.

Похожая картина складывается по всему Приморскому краю. В ночь на 16 января в восточной половине края будет идти снег, местами сильный. В западной половине выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 15-18 м/с (сильный), на побережье 22-27 м/с (очень сильный). Днем воздух прогреется до -12...-17 °C, на побережье -6...-11 °C.