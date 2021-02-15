Будут ли учиться школьники Владивостока 16 февраля во время снегопада. Вот что ответили в мэрии

По прогнозу синоптиков, циклон будет хозяйничать над территорией Приморского края 16 и 17 февраля. Один из актуальных вопросов для родителей: нужно ли вести ребенка в школу во время снегопада 16 февраля 2021 года, или можно пропустить занятия по уважительной причине?

В мэрии Владивостока отреагировали на этот вопрос и рассказали, что из-за неблагоприятных погодных условиях вести детей в школу или детский сад не обязательно. Занятия будут проходить во всех учебных заведениях и муниципальных дошкольных учреждениях, но если по той или иной причине ребенок пропустит посещение школы 16 февраля, прогулом это считаться не будет.

Таким образом решение отправлять ли своего ребенка на занятия или оставить его на всякий случай дома, нужно будет принимать самим родителям.