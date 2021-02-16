«На таких Русь держится»: на улицах Владивостока был замечен «прокаченный» снегоуборочный джип

С такой машиной никакой снегопад не страшен. Фото: instagram/dpskontrol125rus.

Мощный циклон взял бразды правления над Приморьем. 15 февраля на регион обрушились снег, метель и штормовой ветер. На дороги Владивостока вышла спецтехника. Однако пока одни ругали службы за неубранные проезжие части, другие взяли инициативу в свои руки. Видео снято, как утверждает автор, на Адмирала Кузнецова, 50. Неизвестный за рулем джипа самостоятельно принялся убирать последствия снегопада. Для этого он закрепил специальный ковш к своему джипу, и так он стал полноценной снегоуборочной техникой 21 века.

Пользователи сети были в восторге от поступка автомобилиста и принялись всячески хвалить его в комментариях. Не обошлось и без просьб вроде – «может, приедешь и на мою улицу».

«Красавчик», «в каждый двор по такому», «респект таким людям», «на таких Русь держится», «наш двор, каждый снегопад этот мужчина чистит дорогу...молодец» - пишут приморцы в интернете.

Меньше, чем за сутки видео набрало более 20 тысяч просмотров и почти 3,5 тысячи лайков. И цифра неустанно растет, как и число комментариев – их сейчас больше сотни.

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