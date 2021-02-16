Завершены поиски без вести пропавшей 16-летней Вероники Сокур из Владивостока

Девочка пропала 10 февраля. Фото: pixabay.com

16-летняя Вероника Сокур из Владивостока пропала 10 февраля 2021 года. Она просто ушла из дома, который расположен по адресу: улица Никифорова, дом 55, и не вернулась. Никто не знал о том, где находится подросток и все ли с ней в порядке. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты сперва разместили информацию о пропаже девочки в интернете, указав, что рост Вероники 164 сантиметра, она худощавого телосложения, у нее светлые волосы ниже плеч и серо-голубые глаза. Было также известно, что в день исчезновения она была одета в черную куртку длиной ниже бедер, голубые джинсы и черные ботинки.

Несколько дней назад волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Вероники Сокур из Владивостока завершены. К счастью, повод для этого радостный – девочку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных за помощь в распространении информации о пропаже подростка.

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