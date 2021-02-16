50-литровую бочку с гашишным маслом обнаружила полиция у жителя Приморья

Бочку с гашишным маслом обнаружили полицейские у жителя Дальнегорска. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский»

В Приморском крае полиция нашла у жителя Дальнегорска 50-литровую бочку с наркотическим веществом.

Емкость обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дальнегорский», когда обследовали жилой сектор. Среди хозяйственных построек частного домовладения на улице Горная 41-летний мужчина хранил полимерную бочку с темной жидкостью. Полицейские предположили что это раствор ацетона с гашишным маслом, предназначенный для изготовления наркотика. Предположение подтвердила проведенная позже экспертиза. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 25 килограммов.

Также были обнаружены металлическая тарелка с маслянистым веществом бурого цвета со специфическим запахом и бинт со следами буро-зеленого цвета. Эксперты указали, что на тарелке и бинте также следы каннабиса. Найденные предметы говорят о том, что хозяин домовладения не только хранил, но и занимался изготовлением наркотика.

Было изъято почти 25 килограммов наркотического вещества. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский»

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Стоит отметить, что мужчина, хранивший бочку с маслом марихуаны, ранее уже был судим по аналогичной статье.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».

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