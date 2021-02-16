Ровно 600 человек умерло в Приморье за время пандемии от COVID-19

Число жертв коронавируса в Приморье достигло 600 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По новым данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки медики обнаружили в Приморье 119 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество жителей края, которые с начала пандемии были инфицированы новым вирусом достигло отметки 39131 человек.

Со вчерашнего дня врачи официально сняли диагноз «коронавирус» еще с 319 приморцев, что в два с лишним раза больше, чем за предыдущие сутки. Всего в Приморье уже сумели справиться с болезнью 31994 человека.

Три летальных исхода от COVID-19 произошли за прошедшие сутки в крае. На сегодня количество умерших от новой болезни приморцев ровно 600 человек.

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