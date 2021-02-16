Таможенники Приморья задержали 20 Apple iPhone и таблетки для похудения из Китая

В Уссурийске таможенники задержали упаковки таблеток для похудения, содержащих сильнодействующие вещества. Фото: пресс-служба ДВТУ

Уссурийские таможенники задержали 20 незадекларированных телефонов с маркировкой IPhone и две упаковки таблеток для похудения, содержащих сильнодействующие вещества. Контрабандный груз пытался ввезти в Россию из Китая водитель фуры.

Отвечая на вопрос таможенника, водитель большегруза, россиянин, заявил, что не ввозит в страну товары, подлежащие декларированию. Однако при досмотре кабины в ящике для инструментов сотрудники таможенного поста МАПП «Пограничный» обнаружили два десятка телефонов, а в пластиковом боксе находились две баночки с таблетками «Циклонное похудание волшебные бобы» и «500mgX60».

По информации заместителя начальника Уссурийской таможни Алексея Генералова, обнаруженные IPhone были в заводской упаковке. Судя по их количеству, товар везли на продажу, поэтому его следовало задекларировать и заплатить таможенные платежи. Водитель этого не сделал.

Кроме того, в таблетках, как показала экспертиза, содержится сильнодействующее вещество — сибутрамин, общей массой 31,20 грамма.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров по установленной форме», а также уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК России «Незаконное перемещение сильнодействующих веществ». Нарушителю грозит наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ДВТУ.

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