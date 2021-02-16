Рост аварийности 70%: ГИБДД Приморья сообщила, чем обернулась вчерашняя непогода для автолюбителей

Одно из ДТП во Владивостоке 15 февраля. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Непогода, пришедшая в Приморье вчера, дала рост аварийности в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%.

По данным Госавтоинспекции края, в понедельник, 15 февраля, было зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, четыре были травмированы. Повреждены 184 автомобиля.

Пики ДТП прошлых суток пришелся на временные промежутки с 12 до 13 часов и с 18 до 19 часов.

Большая часть аварий пришлась на Владивосток. 44,76% это столкновения транспортных средств.

Основные нарушения правил дорожного движения — несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

ДТП со смертельным исходом произошло в Пожарском районе края — в результате столкновения машин погиб пассажир легкового автомобиля. Автомобиль Toyota Carina двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 279 километра автодороги «Уссури» машина выехала на полосу встречного движения и врезалась Mitsubishi Fuso. Травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир Toyota Carina, сидевший на переднем пассажирском сиденье. Личность водителя Toyota Carina устанавливается.

В Приморье на дорогах сохраняется снежный накат и гололедица, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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