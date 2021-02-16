В Приморье завершено еще одно затянувшееся строительство многоэтажного дома

В Артеме сдано в эксплуатацию здание-долгострой. Фото из архива АО «Корпорация развития Приморского края»

На один долгострой в Приморском крае стало меньше. На этот раз был введен в эксплуатацию многоквартирный 17-этажный дом в городе Артеме, получивший адрес: Интернациональная, 73.

Здание удалось достроить с использованием нового регионального механизма — НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (НО «ФППК»).

По информации пресс-службы правительства Приморья, этот дом — 13-й по счету проблемный объект, достроенный за последние два года в крае.

Застройщик дома компания ООО «ДВ «Монолит» планировал сдать объект еще в 2015 году. В прошлом году в рамках работы по восстановление прав обманутых дольщиков дом был передан НО «ФППК» и признан проблемным объектом. После этого стало возможным финансирование завершения строительства за счет субсидии из краевого бюджета. На эти цели выделили около 175 миллионов рублей.

— Восстановлены в правах 122 человека. После подписания акта ввода в эксплуатацию в течение двух месяцев производится постановка дома на кадастровый учет, и тогда застройщик приступает к подписанию актов передачи квартир гражданам, — сообщила генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Завершала стройку компания ООО «Хоттей», выбранная по результатам конкурсных процедур. Работы приняты без замечаний, пять лет будет действовать гарантия на выполненные работы.

«Если у жильцов возникнут замечания, подрядчик обязан их устранить», — уточнили представители «ФППК».

В 2021 году «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» собирается достроить еще пять проблемных домов. Жилье получит еще 1071 житель региона.

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