Прошедший снегопад 15 февраля 2021 года не вызвал серьезных нарушений

Из-за снегопада 15 февраля 2021 года в Приморье произошло 28 отключений от света, от тепла и горячей воды – пять, от холодной воды – пять

Снегопад в Приморском крае 15 февраля 2021 года не привел к значительным авариям на объектах ЖКХ, об этом сообщает правительство региона.

Сообщается, что во время прохождения циклона были зафиксированы точечные нарушения в электроснабжении. Так по информации министерства ЖКХ Приморского края, за прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 38 отключений, из них от электричества – 28, от тепла и горячей воды – пять, от холодной воды – пять. Аварии на электросетях фиксировались во Владивостоке, в том числе, на острове Русский, а также в Артеме, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Черниговском районах.

Число технологических нарушений ненамного превысило ежесуточное количество. Тем не менее, аварийные бригады начали восстановительные работы еще 15 февраля и продолжили эту работу сегодня там, где это необходимо. К утру 16 февраля спеицалисты сообщили об отключении от электричества 29 частных домов по улицам Нарвская, Никифорова, Мурманская и Тихвинская во Владивостоке. Бригада ВПЭС устраняет неисправность.