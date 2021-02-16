Состав комиссии по рассмотрению представлений на звание почетного гражданина Владивостока расширится

В комиссии по рассмотрению представлений на звание почетного гражданина Владивостока станет 10 членов Фото: Ксения КРЫМОВА

Сегодня, 16 февраля, депутаты Думы Владивостока на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов одобрили поправку в положение о звании «Почетный гражданин города Владивостока»: решено в комиссию по рассмотрению представлений на получение высокого звания ввести десятого члена. Он будет представлять Общественный совет городской Думы.

— В совет при Думе входят представители общественных организаций. Таким образом, в комиссии по присуждению звания «Почетный гражданин города Владивостока» будут три депутата, три представителя администрации города, три почетных гражданина и один член Общественного совета Думы, — заявила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмила Таран.

Кто из 13 членов Общественного совета Думы города войдет в комиссию, пока предположить сложно. Состав комиссии обычно определяется каждый год в середине марта.

Поправка в муниципальный правовой акт (МПА) не получила замечаний правового отдела городской Думы, прокуратуры и администрации города. За законопроект члены профильного комитета проголосовали единогласно.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять проект МПА.

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