Под суд отправится осужденный, давший взятку замначальника колонии в Приморье

Замначальника исправительной колонии в Приморье брал взятки от заключенного Фото: Анастасия Осипова

Следственный комитет в Артеме закончил расследование уголовного дела о взятке заместителю начальника местной исправительной колонии.

Мужчина, отбывающий длительный срок лишения свободы, нарушил режим содержания в колонии. Чтобы избежать взыскания, а также сохранить рабочее место в столовой, заключенный решил дать взятку заместителю начальника колонии.

С июня по сентябрь 2020 года осужденный передал должностному лицу более 60 тысяч рублей. Деньги гражданин переводил на банковскую карту одного из сотрудников исправительного учреждения.

Сейчас уголовное дело по факту получения взятки заместителем начальника ИК рассматривается в суде. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники службы собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Уголовное дело в отношении осужденного, который давал взятку, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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