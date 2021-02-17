Метеорологи выяснили, стоит ли приморцам ждать 17 февраля удара от уходящего циклона

Сегодня в Приморье местами пройдет небольшой снег, это отголоски циклона, который сегодня покинет территорию края Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Сегодня, 17 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть глубокого циклона, сообщает "Примпогода". В Каре будет облачно, местами небольшой и умеренный снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер северный сильный, на побережье очень сильный. Температура воздуха ночью -7...-20°C, днем -3...-15°C.

Во Владивостоке облачно, временами все же пройдет слабый снег - отголоски циклона. На дорогах снежный накат. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -8...-10°C.

В Уссурийске сегодня будет облачно, ночью и днем пройдет небольшой снег, переходящий в метель. На дорогах снежный накат. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем -8...-10°C.

В Находке облачно, ночью и днем временами небольшой снег, метель. Днем без осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный сильный. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем -6...-8°C.