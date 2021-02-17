Завершены поиски пропавшего без вести 14-летнего Данила из Приморья

Ориентировка на пропавшего Данила. Фото: ПРОО "Примпоиск"

В Приморье завершены поиски пропавшего без вести 14-летнего Данила Перепелицы.

Подросток находился в реабилитационном центре "Парус Надежды", но по неизвестным причинам ушел из центра, никому не рассказав о своем поступке.

Пропажу подростка обнаружили сразу же, а после обращения в полицию к поискам подключились и волонтеры ПРОО "Примпоиск".

О Даниле было известно немного. Рост примерно 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая. В день пропажи был одет в черную стеганную куртку, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Спустя несколько дней поиска все же удалось пропавшего подростка и вернуть его в расположения центра "Парус Надежды", сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.