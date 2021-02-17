Во Владивостоке нашли того, кто будет делать дороги безопасными и качественными

Подрядчик будет ремонтировать Бородинскую улицу по нацпроекту. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке определили первого подрядчика, которому предстоит в этом году выполнить комплексный ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так победителем открытого электронного аукциона стала компания «Строительный комплекс». Согласно документации, эта компания отремонтирует Бородинскую улицу. Речь идет о комплексном ремонте односторонней улицы - от проспекта 100-летия Владивостока до кольца Багратиона.

Строителям предстоит восстановить сети ливневой канализации, уложить новое асфальтовое покрытие, смонтировать дорожные знаки, установить на участках ограждения для безопасности пешеходов и автолюбителей, а также провести ряд других работ, в том числе и по благоустройству.

Напомним, в 2021 году по нацпроекту «БКАД» во Владивостоке отремонтируют следующие улицы:

- Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

- Окатовую (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

- Харьковскую (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

- Бородинскую (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

- Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской);

- Посьетскую (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

- Ватутина - Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).