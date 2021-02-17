Огнеборцы Уссурийска спасли от пожара семерых жителей многоэтажного дома

В Уссурийске на пожаре спасены семь человек. Скриншот видео instagram.com/mark2_che

В Уссурийске на пожаре спасены семь человек. 16 января в 15:35 на пульт пожарной охраны Уссурийского городского округа поступил сигнал о том, что на улице Промышленная горит квартира в многоэтажном доме.

Через несколько минут пожарный расчет уже находился на месте происшествия. Первым делом из квартир, которые из-за задымления коридоров не могли покинуть жильцы, огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух шесть человек.

Одну женщину 1976 года рождения пожарным пришлось выносить из горящей квартиры. Спасенную тут же передали медицинским работникам для оказания помощи.

Как показала разведка, в квартире горели личные вещи на балконе четвертого этажа. Огонь частично захватил и жилое помещение.

В 15:57 пожар был локализован, а в 17 часов полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 5 квадратных метров.

В тушении пожара приняли участие 10 человек личного состава и две единицы техники, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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