Во Владивостоке задержан грабитель, вырвавший сумку из рук 74-летней пенсионерки

Мужчина на улице Хабаровской во Владивостоке вырвал из рук женщины сумку и скрылся. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину, выхватившего сумку у пенсионерки.

Жительница столицы Приморья обратилась в отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) и рассказала о том, что ее ограбил неизвестный мужчина. На месте происшествия следственно-оперативная группа опросила пострадавшую и возможных очевидцев.

Выяснилось, что 74-летняя женщина днем шла по улице Хабаровская, когда к ней подбежал злоумышленник. Резким движением мужчина выхватил сумку и скрылся. При осмотре ближайшей территории сумку нашли: из вещей ничего кроме денег и банковских карт не пропало.

Вскоре по полученным ориентировкам сотрудники патрульно-постовой службы задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в совершении хищения. В отделе полиции задержанный признался в ограблении и сообщил, что уже успел потратить деньги, а банковские карты выбросил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Полиция проверяет фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям. Потерпевшим от его противоправной деятельности предлагают обращаться по телефону дежурной части УМВД России по городу Владивостоку: 8 (423) 249 00 04.

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