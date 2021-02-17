Треть водителей Приморья считают, что были несправедливо оштрафованы ГИБДД

22% водителей Приморья считают, что их штрафовали только за дело Фото: Милана СОКОЛ

Автомобильный сайт «ДРОМ» провел всероссийский опрос среди автолюбителей на тему «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?».

По результатам исследования 34% из опрошенных приморцев сообщили «Да, и пришлось платить».

Чуть меньшее количество — 31,6%, выбрали практически противоположный вариант «Нет, даже „отпускали“ за мелкие нарушения».

При этом 22% жителей Приморского края считают, что их всегда штрафовали объективно, а 4,4% водителей сказали, что их вообще ни разу не штрафовали.

4,2% респондентов из Приморья не только не согласились с несправедливым штрафом, но и отправились в суд, где отстояли свою правоту.

3,6% местных автовладельцев сумели убедить инспекторов ГИБДД в несправедливости предписания.

Согласно всероссийскому исследованию больше всего несправедливых штрафов выписывали в республике Татарстан: вариант ответа «Да, и пришлось платить» там набрал 52%.

Опрос проводился с 26 января по 10 февраля 2021 года среди пользователей сайта drom. ru. В нем приняло участие 12341 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14