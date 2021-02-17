На 18 миллионов рублей корней женьшеня пытался вывезти из Приморья в Китай контрабандист

В Приморье состоялся суд над водителем автобуса, который пытался вывезти из России более 10 килограммов женьшеня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальнереченский районный суд вынес приговор по уголовному делу против жителя Лесозаводска, занимавшегося контрабандой женьшеня.

В сентябре 2019 года водитель пассажирского автобуса купил с рук более 10 килограммов корней дикорастущего женьшеня. Мужчина решил перевезти ценный груз за границу в Китайскую народную республику и там продать.

Однако коммерческим планам контрабандиста не суждено было осуществиться. В тот же день во время таможенного досмотра автобуса таможенники в багажном отделении обнаружили и изъяли незаконный груз. Эксперты оценили его стоимость более чем в 18 миллионов рублей.

Женьшень находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Действующим законодательством это растение отнесено к стратегически важным ресурсам дикой флоры.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, суд назначил мужчине по части 1 статьи 226.1 УК РФ наказание — четыре года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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