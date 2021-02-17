Страйк. Торопыга на микроавтобусе устроил массовое ДТП во Владивостоке

Mark пострадал довольно серьезно. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Излишняя торопливость и невнимательность на дороге привела к массовой аварии во Владивостоке. По словам очевидцев, ДТП в Ленинском районе города спровоцировал водитель микроавтобуса.

Водитель микроавтобуса не успел затормозить. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

В общей куче разбитых авто на Ладыгина, 15, оказались 4 транспортных средств. Аварийный комиссар, приехавший на оформление происшествия отметил, что водитель Mitsubishi Delica не успел остановится и догнал Toyota Mark Х.

Toyota Mark досталось от оппонента. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

От удара Mark отлетел в Toyota Passo, припаркованную на обочине. Малолитражка по инерции покатилась на стоящую рядом Toyota Vitz.

Невольными участниками стали и малолитражки. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Разбитые машины заняли часть дороги. Поэтому движение на аварийном участке оказалось затруднено.