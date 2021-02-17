Россельхознадзор запретил продавать молоко и сметану производителя из Приморья

В лаборатории. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выдало предписания о прекращении деклараций о соответствии на продукцию ООО «Милк-эко» из поселка Тавричанка Надеждинского района Приморья.

Это произошло после того как ведомство в рамках госмониторинга по обеспечению безопасности пищевой продукции взяло пробы в КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница».

Исследования, проведенные «Приморской межобластной ветеринарной лабораторией», показали, что в сметане жирностью 15% и твороге жирностью 5% есть растительные масла и жиры на растительной основе. Также найдены несоответствия по жирно-кислотному составу. Продукция признана не соответствующей ГОСТу 31452-2012.

Управление Россельхознадзора направила информацию об этом в Федеральную службу по аккредитации. Кроме того, производителю предписано изъять товар из оборота.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в прошлом прекращено действие 30 деклараций о соответствии качества продукции, из них 21 — на мясную, 8 — на готовую молочную продукцию и 1 — на корма.

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