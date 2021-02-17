Краевой Минсельхоз заявил, что резкого подорожания куриного мяса и яиц в Приморье не будет

В 2020 году в хозяйствах Приморья всех категорий выпущено 9027 тонн мяса птицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители министерства сельского хозяйства Приморского края заверили жителей региона в том, что в ближайшее время цены на мясо птицы и яйца резко повышаться не будут.

Как сообщил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц, производство мяса птицы начало восстанавливаться после птичьего гриппа, очередная вспышка которого была зафиксирована в Приморье в 2018 году.

«В прошлом году в хозяйствах всех категорий выпущено 9027 тонн мяса птицы — 275% к уровню 2019 года. В том числе 7410 тонн на птицефабрике „Агроптица“ в Артеме — это ведущий производитель курицы в крае», — конкретизировали специалисты министерства.

Напомним, вчера, 16 февраля, представители торговых сетей сообщили Минпромторгу России, о желании производителей мяса птицы и яиц увеличить закупочные цены до 10%.

— Для производителей мяса птицы и яйца предусмотрена субсидия — 35 рублей за килограмм реализованной продукции. Государственная поддержка позволяет не допустить резких скачков цен на рынке, — заявил глава регионального Минсельхоза.

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