«Что за нелюди?»: самосуд в стиле 90-х над таксистом учинили в Приморье

Toyota серьезно пострадала от неизвестных Фото: принтскрин видео.

Происки конкурентов или личная неприязнь – предстоит выяснить полиции после ночного инцидента в приморском городе Арсеньев. Камера видеонаблюдения сняла момент происшествия на улице Садовой. Атаке злоумышленников подвергся автомобиль такси. «Бравые парни» сначала скрутили номера с авто, а после разбили в седане окна.

Чем не угодил мужчинам таксист – выяснит полиция. Фото: Instagram/arstv

– Пострадавший написал заявление в полицию. С его слов, установлена личность одного из подозреваемых, это якобы директор одной из фирм конкурентов такси в городе. Название фирмы не раскрывается, так как проходит следствие, – отметил администратор популярного городского паблика Арсеньева.

Жители города не остались равнодушны к беде таксиста.

«Просто жесть», «Что за нелюди. Детский сад. Какая может быть конкуренция. Бывает, что приходится ездить на такси в 22 часа, либо в 6 утра. В пару известных компаний позвонишь, то у них ожидание по 40 минут, то вообще машин нет. Вот и приходится пользоваться услугами такси других фирм. Закупите в свои фирмы больше машин и не задирайте заоблачные тарифы на проезд по городу и к вам люди потянутся. Человек выбирает с какой фирмой ездить из-за качество обслуживания, и из-за тарифов», «Странно , что есть конкуренция. У вас машин не хватает всех клиентов обслужить... Как ни позвонишь, машин нет свободных или ждать по 40 минут предлагают», «Найти и наказать по всей строгости», – комментируют горожане.

В авто разбили окна. Фото: Instagram/arstv

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