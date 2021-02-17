Кадры новой встречи с тиграми на дороге в Приморье заснял видеорегистратор автомобиля

Тигренок на дороге в Приморском крае. Скриншот видео: instagram.com/blog_vladivostok

Очередную неожиданную встречу с полосатым хозяином тайги на зимней дороге запечатлел видеорегистратор автомобиля в Приморье. Кадры появились в одном из популярных Instagram-пабликов, посвященных жизни в крае.

«Здравствуйте! Муж снял на регистратор вчера тигрят! На трассе Партизанск-Владивосток!» — пишет пользовательница социальной сети.

Хотя речь идет о тигрятах во множественном числе, отчетливо на видео можно разглядеть одного маленького хищника. Он довольно неожиданно появляется в свете фар приближающегося автомобиля. Причем видно, что машина не очень пугает зверя и, если бы водитель вовремя не притормозил, вероятно, эта встреча могла закончиться для животного плачевно.

В комментариях к видео не наблюдается удивления или особого восхищения произошедшим. Стоит признать, что подобные встречи автомобилистов и тигров на трассе стали в Приморье если не обыденностью, то уж точно не редкостью.

Традиционно часть комментирующих заявляет, что тигры вышли на трассу с голодухи, другие требуют установить специальные знаки, предупреждающие автомобилистов о тиграх на дороге, третьи беспокоятся о судьбе тигрят, которые возможно лишились матери.

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