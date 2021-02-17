«Это ужасно, полыхнуло мгновенно, дети выскочили в окно». Крупный пожар уничтожил дом и авто в Приморье

Пожар уничтожил частный дом Фото: "КП" Архив

Страшный пожар уничтожил имущество семьи в городе Артеме. Зимой люди остались без жилья, вещей и надворных построек. К счастью, самим погорельцам удалось уцелеть. О том, как развивались события, рассказали соседи пострадавших.

Языки пламени стали вырываться из частного дома на улице Горная в Артеме среди бела дня. Обеспокоенные люди начали звонить в приморское МЧС. По сообщению пресс-службы ведомства, тревожный вызов поступил 16 февраля в 15:37, специалисты добрались к месту ЧП спустя 6 минут. К моменту приезда спецов огонь перекинулся и на две машины, припаркованные рядом.

– Это ужасно, полыхнуло прям мгновенно, пожарные приехали быстро. Люди выскочили в окно, ,четверо или пятеро детей маленьких. Сгорело все имущество, вся одежда, – поделились в социальных сетях свидетели.

У местных жителей есть своя теория по факту произошедшего.

«Как сказали пожарные и соседи, от ветра заискрило провода, соответственно оттуда все и пошло. Это наши соседи, погорело много, даже нам досталось, туалет, баня, вовремя потушили. Очень страшно», «Горели рядом, родственники задыхались и все это видели, сейчас разговора много будет, нас потушили, но людей жалко», «Такое впечатление, что на Артем порчу навели, каждый месяц горят дома», «Да какая порча. Свет выключается несколько раз на дню. У людей техника горит, отсюда и пожары!», «Вот кому-то горе, сочувствую жителям», «До этого ночью скачки были жесткие света, может из-за этого...», «Мне страшно было смотреть на дымину эту через 4 улицы, я представляю как страшно было рядом», «В данном районе за последнее время у многих жильцов происходят проблемы с электроприборами. У кого счетчик взорвался, у кого техника», – делятся мнениями приморцы.

Пожарным удалось локализовать пожар в 17:11, а полностью ликвидировать лишь в 21:38. Огонь успел распространиться на 100 квадратных метров. В тушении участвовали 21 человек и 6 спецмашин.

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