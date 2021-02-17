57-летний приморец, избивший соседа, его жену и брата, отправится в исправительную колонию

Житель Артема отправился на два с половиной года в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье Артемовский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В январе в дежурную часть полиции в Артеме позвонил 38-летний гражданин и сообщил, что ему угрожает убийством и причинением телесных повреждений его сосед. Сотрудники полиции отправились по названному адресу и задержали 57-летнего местного жителя Артема.

Как выяснилось, гражданин не ограничился угрозами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он решил выяснить отношения с живущим в частном доме на улице Ангарской мужчиной. Сначала дебошир пообещал убить соседа и его родственников, а потом решил подтвердить обещания действием: прикладом охотничьего ружья пожилой хулиган ударил человека по голове, а когда он упал, избил мужчину.

Потерпевший получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Телесные повреждения также были причинены жене и брату потерпевшего. Им пришлось тоже обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Против агрессивного соседа были возбуждены уголовные дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством» и части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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