РЖД предлагает проехать на поезде из Москвы во Владивосток за 2021 рубль

В феврале можно будет проехать через всю страну за 2021 рубль Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО «РЖД») и в этом году решило повторить прошлогоднюю акцию, благодаря которой можно путешествовать по России на поезде по очень привлекательной цене.

Стоимость билета в нынешнем году увеличилась ровно на один рубль. В этом феврале совершить поездку по самому длинному железнодорожному маршруту в России из Москвы во Владивосток можно за 2021 рубль.

Как сообщает пресс-служба АО «ФПК», специальное предложение действует при оформлении билетов на верхние места купейных вагонов поезда № 61/62 до 19 февраля включительно.

А саму поездку через всю страну пассажиры смогут совершить в период с 18 по 28 февраля.

Специальный тариф не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест и период проведения акции могут быть ограничены.

Купить билет можно на сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах.

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