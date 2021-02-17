«Боль выглядит именно так». В центре Владивостока грузовик разнес новенький Lexus за 9 «мультов»

Джип получил серьезные повреждения. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Люксовый внедорожник, припаркованный в центре приморской столицы, попал под удар грузовика. Виновник аварии на Алеутской, 27, уверяет, что его подрезала другая машина. Пытаясь уйти от столкновения, бедолага протаранил авто, ремонт которого обойдется дороже стоимости микрогрузовика в целом.

Виновник уверяет, что его подрезал Prius. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Стоит отметить, что парковка на Алеутской запрещена и красавчик Lexus как раз стоял недалеко от запрещающего знака. Судя по всему, разбираться в этой аварии придется ГИБДД. Пользователи сети не обошлись без едких комментариев.

«Карма за нарушение ПДД», «Не фиг там парковаться», «Знака нет, аварийка не включена, значит остановился просто так, уходил был здоров, а вот сейчас, наверное сердечко прихватило.....», «Ууу, парковка в неположенном месте не гарантирует победу “Лексусу”. Хотя нет, мы же в России живем», – высказываются приморцы.

Стоимость ремонта предстоит рассчитать специалистам. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Среди местных жителей нашлись и те, кто искренне посочувствовал беде владельца джипа. Особенно, если учесть, что стоимость на Lexus LX570 в комплектации Black Vision начинается от 8700000 рублей.

«Боль. Такого красавчика, эх», «Лучше бы “Приусу” в лобешню заехал, чем лечить борт “Лексусу”», «Все такие умные, будто всегда паркуются по правилам сами! Лишь бы желчи напускать, злой, завистливый народ нынче.....», – поддерживают пострадавшего пользователи сети.

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