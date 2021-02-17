МТС ищет музыкантов

Хотите выступать с концертами? Дерзайте! Фото: Сергей БАЛАНОВ

Не имеет значения, какую музыку вы играете — рок, поп, инди или любое другое направление. Важно играть вживую, быть талантливым (как раз это и предстоит оценить организаторам), актуальным и амбициозным. Ведь участников нового проекта узнает вся страна!

О старте заявок в проект «Студия МТС Live» сообщила на своей личной странице в Инстаграм руководитель филиала МТС в Приморье Евгения Сысоева.

Тех, кто пройдёт кастинг, ждут съемки студийных выступлений, интервью и видео-презентация. Продакшн и продвижение берет на себя МТС.

Планируется, что «Студия МТС Live» станет началом партнерских отношений с артистами в части организации их билетных концертов и участия в музыкальных фестивалях как на базе самой Студии, так и в других музыкальных проектах МТС.

Подать заявку и узнать больше о проекте можно на сайте msk.live.mts.ru/studio.

Даже если вы сами не создаёте музыку, мы уверены — среди ваших друзей есть настоящие таланты! Отправляйте им эту новость, отмечайте их в комментариях, делайте с ними фотографии уже сейчас — ведь завтра они 100% станут настоящими звёздами!