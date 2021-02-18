«Ждем беды, рядом школа». Состояние лестницы надземного перехода во Владивостоке возмущает горожан

Пешеходов подобное состояние дел удручает Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители приморской столицы поделились кадрами с надземного перехода на Луговой во Владивостоке, которым ежедневно пользуются сотни людей. Ведь перейти дорогу в районе остановки общественного транспорта «Новоивановская» – по-другому просто не получится. Поэтому состояние лестницы на виадуке вполне оправданно вызывает недовольство местных жителей. Горожане отмечают, что неподалеку располагается школа, призывая ответственные инстанции обратить внимание на проблемный участок.

– Хожу каждый день с ребенком по этой лестнице на луговой, а дыры все больше и больше.. Рядом 22 школа.. Лестница сыплется, – отметила одна из жительниц города, разместив атмосферные кадры в сети.

Пользователи интернета поддержали стремление горожанки привести в порядок виадук.

«Так и до беды недалеко», «Ждут, когда кто-нибудь упадет», «Там уже много лет назад начали образовываться дыры, да что говорить.... и не только там», «Пока ЧП не произойдет, никто ничего делать не будет...», – высказываются приморцы.

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