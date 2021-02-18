«Пельмени испарились по дороге». Заказ еды в популярном кафе Владивостока обернулся скандалом

Покупатель рассказал в сети о своем заказе. Фото: Instagram/revizor_vdk

Блюдо, заказанное в популярном азиатском кафе Владивостока, удивило местного жителя. Как уверяет мужчина, порция пельменей оказалась почти вдвое меньше, чем заявлено в меню. Раздосадованный клиент дистанционно обратился к персоналу заведения с просьбой уладить вопрос. Ответ оказался весьма неоднозначным. Покупателя уверили, что погрешность в весе образовалась в процессе доставки, а во время дальнейшего разбора полетов и вовсе обвинили в потребительском терроризме.

Переписка с кафе удивила многих. Фото: Instagram/revizor_vdk

– Хочу помочь ребятам с рекламой новых пельменей, их комплексное решение меня не очень интересует, возврат средств никто не предложил, недовес видно на фото, при заказе в первый раз было ощущение недовеса, но весов не было под рукой. Во второй раз им повезло меньше, считают это нормой , – рассказал недовольный клиент в сети, прикрепив фото заказа и скрин переписки с кафе.

Переписка с кафе удивила многих. Фото: Instagram/revizor_vdk

Отзыв в сети вызвал интерес у подписчиков популярного паблика Приморья. Пользователи принялись активно комментировать ситуацию.

«Выпарились, вот умора», «Через пару часов вообще бы, наверное испарились», «Повезло, что еда из супермаркета не испаряется, пока пакет домой несешь», «Курьер бульон высасывает из пельмешек?», «Есть граммовки, обязаны соблюдать при любом раскладе, особенно, когда такой жесткий недовес», «Какой же бред пишут. Будь мое кафе, я бы даже особо париться не стал. Предложил бы бесплатно повторить, либо возврат», «Минимум два пельменя испарились. Завтра тоже попробую взвесить после варки и через полчасика», «Так надо было и заплатить соответствующе. Мол пока ехал к вам забрать, 250 рублей выпарились», – иронизируют приморцы.

Ответ с официального аккаунта кафе не заставил себя долго ждать.

Представители заведения тоже поучаствовали в обсуждении. Фото: Instagram/revizor_vdk

Также в последующей переписке в сети специалисты кафе добавили, что намерены откорректировать погрешность, объяснив, что вес блюда может отличаться не только после варки, но и из-за соуса, который просто включен в общую граммовку.

После подобных заявлений споры в сети разгорелись еще сильнее.

Судя из ответа заведения, в порции должно быть 7 штук пельменей, что и подтвердил покупателей фотографией. Так что версия с поглощением части продукции исключена, разве, что часть блюда была заменена нечестными конкурентами, но это уже скорее из области фантастики.

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