Полиция Уссурийска задержала мужчину, укравшего телефон рассеянной школьницы

Мужчину забравшего чужой телефон в магазине в Уссурийске зафиксировала камера. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске полицейские разыскали мужчину, который унес из магазина забытую другим покупателем вещь.

Заявление в дежурную часть полиции Уссурийска поступило от 48-летней местной жительницы. Она сообщила о краже мобильного телефона премиум-класса. 13-летняя дочь заявительницы просто забыла дорогостоящее средство связи на прилавке продуктового магазина.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что средство связи похитил один из посетителей магазина. Подробную ориентировку с приметами гражданина направили всем нарядам полиции. В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.

44-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где он признался, что не устоял перед соблазном, увидев забытый кем-то телефон. Похищенное изъято и возвращено заявительнице, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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